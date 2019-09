「宇宙最強」甄子丹(丹爺)與太太汪詩詩於2003年結婚,二人一起已走過16個年頭,丹爺昨晚在社交平台分享他們二人當年的婚照,並再講一次結婚時的「愛的宣言」,他留言表示:「16 years ago these beautiful words I said,“To have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part!” And I've lived happily after! Happy Anniversary my dear Mrs Yen!」

汪詩詩之後亦有轉載老公的發文,並留言話想重拍他們的婚禮照片,不知道丹爺有何決定呢?

