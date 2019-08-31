無綫《包青天》大結局「伏」味濃 劇迷鬧爆：九唔搭八 (18:17)

無綫劇集《包青天再起風雲》昨晚（30號）大結局，劇情大玩「伏」線，令不少劇迷大叫睇唔明。話說劇情講到雲千羽（胡定欣飾演）要嫁到西夏，跟公孫策（曹永廉飾演）話別分手後，包拯（譚俊彥飾演）卻跟公孫策說雲千羽裝死，現正在塞外等他。當公孫策在山上見到雲千羽，雲千羽卻留下定情匕首，下落不明；之後時間去到一年後，包拯去見能尋找靈魂的依蘭，幫他去見紀念念（姚子羚飾演），包拯在屍橫遍野的地方醒來，被公孫策認定濫殺無辜，包拯惟有搶走馬匹逃走，到另一處地方卻見到紀念念，包拯一時亂神之際，失蹤的雲千羽突然出現，叫包拯殺了紀念念才可自救，三人在對峙間就完結，並沒有交代清楚是什麼一回事。

對於今次《包青天》大結局如此「伏」味，昨晚不少劇迷在討論區發火大鬧及提出多個疑問，包括：「千羽真係死左（咗）？」、「個結局想點呀？」、「大結局點解睇唔明嘅？」、「神奇的結局」、「問米婆都出動埋」、「九吾（唔）搭八」、「佢應該仲有一個故仔，不過收視唔得所以cut到咁……我估」、「十二傳說結尾收得如此漂亮，包青天結局就不知所謂﹗」、「可以有人解釋一下畀我知嗎？」、「有冇人睇得明個結局啊？點解千羽把匕首喺山到？但最後又出來同包拯講嘢。。。。睇到一頭煙」、「今次包青天真係經典，係垃圾經典」、「因為最後個單元講鬼，過唔到大陸審批所以cut哂？」

（即時娛樂）