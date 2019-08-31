【下周返港】何韻詩抵澳洲演講 維州國立美術館拒借場地 (23:24)

何韻詩在facebook上載跟巴丢草對談的宣傳海報。（網上圖片）

何韻詩抵澳洲悉尼演講，她在社交平台留言：「已到悉尼，明天將參與Sydney Opera House主辦的Antidote Festival。剛落機隨即做咗澳洲電視台Channel 10嘅電視訪問，嚟緊幾日會盡力透過各大澳洲平台，將香港人嘅聲音帶俾澳洲嘅朋友，亦將會見各團體及議會人員。下個禮拜會到墨爾本與巴丢草對談。」

她身在澳洲但關心香港的情況，說：「香港嘅伙伴，萬事小心，呢個緊張時刻無法與大家在一起多少有啲憂心，你地一定要齊齊整整返屋企，我應承大家我喺呢邊都會打醒萬二分精神，下個禮拜會come back home in one piece。」對於有網民質疑她「逃亡」澳洲，她給網民回應「唔好再誤傳咩逃亡喇，成日咁豬會畀人笑㗎。」

阿詩提到會到墨爾本跟巴丢草對談。巴丢草是定居澳洲的中國異見藝術家，早前阿詩分享了活動的宣傳海報，舉行日期為9月4日晚上，但地點待定。巴丢草接受當地電視台訪問透露覓活動場地時遇到困難，他先後被十個地方拒絕借出場地，包括維州國立美術館。訪問中巴丢草又展示了他設計的連儂牆旗，靈感來自香港的連儂牆，不同顏色的小方格連接在一起。

（即時娛樂）