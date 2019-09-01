【帥哥變女兒控】林心如爆霍建華失業已久 湊女收告票 (17:51)

林心如婚後跟丈夫霍建華育有一女「小海豚」，轉眼間，囡囡現在已2歲半。林心如昨日（8月31日）出席代言的品牌活動，身穿黑白開衩連身裙的她，騷長腿又曬香肩，十分吸睛；其間，她大爆霍建華的湊女趣事。

林心如稱與霍建華做了父母後，揸車載囡囡出街時車速也變慢，霍建華早前就因為開得太慢而被發告票，令她哭笑不得。她說自己近來常到外地工作，霍建華和囡囡相處時間較多，每次她出差，霍建華便會帶「小海豚」去很多地方玩，還讓女兒食雪糕、薯條這些「違禁品」；「女兒控」霍建華又會陪囡囡玩捉迷藏，以及讓囡囡幫他綁頭髮，有時還用深情眼神看著「小海豚」，林心如笑說丈夫好像從沒用這種眼神看過她呢！而她這天出門，告訴「小海豚」要去上班，囡囡生氣要她不要去，她問囡囡誰去？囡囡說爸爸去，霍建華就在旁自嘲：「我失業很久了。」

她又指夫妻二人教育理念一致，如果一人訓話，另一人絕不插嘴；當「小海豚」失控時，她通常會帶囡囡到房間冷靜。林心如說囡囡跟她感情較好，且有佔有慾，沒想要有弟弟或妹妹，「我抱侄仔時，她會馬上過來搶著要抱，看到廣告中我抱別的小孩也會呷醋」。

（即時娛樂）