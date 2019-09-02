【簽字結婚再道歉】Steven許愛的承諾：一心一意愛太太 (14:50)

【今日直擊】張致恒（Steven）今日與歐燕雯（雯雯）拉埋天窗，二人的兒子Ziv亦有份見證。完成儀式後，Steven和老婆受訪，他直言心情緊張。問他對太太有何愛的宣言和承諾？Steven說：「我一開始騙了太太很久，其實我們去年已開始同居，但我當時還未跟梁皓恩（April）分手，不過已搬走了，只是有些物品在April屋企。我知道這件事讓很多人困擾，包括我太太，受到很多人攻擊，又罵我和囝囝，我會為家庭努力，希望以後日子，大家給我多次機會，我向大家道歉。」

Steven表示會給囝囝好的成長環境，以及一心一意愛太太。對於老公愛的宣言，雯雯微笑說：「多謝。」Steven坦言今次事件對他事業一定有影響，始終做錯過，很多謝身邊的人不放棄和鼓勵他。

問到簽字儀式可有通知關智斌（Kenny）和Twins？Steven說：「一切在心中，我沒有通知很多人，不想大家再被困擾。」談到蔡卓妍和鍾欣潼取消了他的Ig關注，Steven自言明白的，因大家認識多年，對方嬲是明白的，想跟她們講對不起，令她們嬲和不開心：「希望她們可以原諒我。（可會嘗試修補關係？）過一段時間，待大家平息後再逐一道歉。」

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（即時娛樂）