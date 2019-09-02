【榮升張太】雯雯嫁Steven分享心情：太緊張搞到冇表情 (20:39)

張致恒（Steven）今日與女友歐燕雯（雯雯）拉埋天窗，在旺角律師樓簽字結婚。榮升張太的雯雯在社交平台分享個人心情：「經歷了風風雨雨，由一個人到兩個人，甚至三個人。由簽名的一刻，所有決定已不是對自己負責，而是對整個家庭。今天我真的很快樂，因為找到他一直行下去，也有家人朋友們的支持！其實心情超級緊張，原諒我不懂面對傳媒，就係因為太緊張，所以先搞到冇表情，我想喺度多謝大家嘅祝福，希望大家都要健康快樂生活！」

Steven也在自己的社交平台寫下感受，他說：「今天的心情超級緊張，一直冒汗，昨晚還睡不着，我好想喺度感謝我嘅太太，佢為我生咗一個肥肥白白嘅BB，亦都包容我一直以來犯嘅錯，嚟緊嘅日子，我會盡我一切嘅努力令到佢同我個仔得到幸福！ps : 好多報道所講我太太黑面，其實係因為佢只不過係一個普通人，未見過咁多傳媒影相，再加上超級緊張，所以先會唔識得俾（畀）反應，希望大家唔好介意」

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（即時娛樂）