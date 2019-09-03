【曾是好友】與謝振中割席冇聯絡 渣哥：道不同不相為謀 (13:19)

譚小環和老公蔡強榮兩年前曾跟現任警察公共關係科總警司謝振中合照。（facebook圖片/資料圖片）

前港姐冠軍譚小環和老公蔡強榮，向來支持抗爭者，二人經營的小食店「渣哥 一九九六」，更不時為「小朋友」提供免費食物，就算因示威而令食店要提早關門，他們也相當體諒。

有網民發現兩年前小食店在旺角開張時，現任警察公共關係科總警司謝振中亦獲邀出席，小環夫婦當時亦跟謝Sir合照留念，照片惹來熱議。昨晚渣哥在facebook回應此事，並強調是「光明磊落」：「今（昨）日有好朋友Send左（咗）呢幅相俾（畀）我，說有些人正在網上評論，佢好意提點我不如講解一下，以釋疑慮。

1. 相中人確實曾經係我一位好好朋友，但由6月至今，未再有任何聯絡。

2. 大家身分不同，睇法不同，導致立場不同，在自由社會，各自有權自由選擇自己的路。道不同不相為謀。

3. 照片係2017年旺角渣哥開幕時攝，一直放在渣哥Facebook內。

4. 我光明磊落，所以至今一直無Delete啲相 ，亦真係唔覺得有此需要。

5. 我更曾經係國際警察協會香港分會既（嘅）名譽會長，但在多年前已辭掉，所以之前我確實認識很多警察。

6. 想坦白講，渣哥並非小混混，事業早就略有所成，亦認識很多人，例如30年前民主歌聲獻中華，台上很多我都認識，30年後今天，錯可以算成是我嘛？

7. 今日見到有人留言，說了一些難聽說話，我無嬲，只係有點失望。

最後我想講，我曾經講過我痛心疾首，大家依家或者會更加明白，我，或者比很多痛心疾首的人更加痛心疾首！」

（即時娛樂）