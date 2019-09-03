【曾是好友】與謝振中割席冇聯絡 渣哥：道不同不相為謀 (13:19)
文章日期：2019年09月03日
前港姐冠軍譚小環和老公蔡強榮，向來支持抗爭者，二人經營的小食店「渣哥 一九九六」，更不時為「小朋友」提供免費食物，就算因示威而令食店要提早關門，他們也相當體諒。
有網民發現兩年前小食店在旺角開張時，現任警察公共關係科總警司謝振中亦獲邀出席，小環夫婦當時亦跟謝Sir合照留念，照片惹來熱議。昨晚渣哥在facebook回應此事，並強調是「光明磊落」：「今（昨）日有好朋友Send左（咗）呢幅相俾（畀）我，說有些人正在網上評論，佢好意提點我不如講解一下，以釋疑慮。
1. 相中人確實曾經係我一位好好朋友，但由6月至今，未再有任何聯絡。
2. 大家身分不同，睇法不同，導致立場不同，在自由社會，各自有權自由選擇自己的路。道不同不相為謀。
3. 照片係2017年旺角渣哥開幕時攝，一直放在渣哥Facebook內。
4. 我光明磊落，所以至今一直無Delete啲相 ，亦真係唔覺得有此需要。
5. 我更曾經係國際警察協會香港分會既（嘅）名譽會長，但在多年前已辭掉，所以之前我確實認識很多警察。
6. 想坦白講，渣哥並非小混混，事業早就略有所成，亦認識很多人，例如30年前民主歌聲獻中華，台上很多我都認識，30年後今天，錯可以算成是我嘛？
7. 今日見到有人留言，說了一些難聽說話，我無嬲，只係有點失望。
最後我想講，我曾經講過我痛心疾首，大家依家或者會更加明白，我，或者比很多痛心疾首的人更加痛心疾首！」