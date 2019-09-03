【鬼王鬼后】惠英紅收藏陪葬品惹嚇破膽經歷 潘紹聰最怕「窮鬼」 (15:21)

由陳家樂、曹佑寧主演的電影《綁靈》，將在後天（5日）上映。潘紹聰曾參與過不少恐怖電影的幕前幕後工作，今次作為電影監製，除提供不少意見外，更參演一角；拍鬼片經驗豐富的影后惠英紅，亦擔任戲中重要角色。

很多人說拍戲易撞鬼，「鬼后」惠英紅霸氣表示見過太多，習以為常：「有次拍戲途中午睡，有好多小朋友的靈體在附近擾攘，我就說『乖啦﹗畀阿姨瞓陣啦』，我醒後才發現得我一個夠膽瞓，其他人驚到走了。」

紅姐更分享一個奇怪嗜好，惹來嚇破膽經歷：「我之前好鍾意收藏真的陪葬品，有次在酒店睡覺時，見到天花板有好多個『大嬸』的頭圍住我，全部都是古代穿著，用北京腔罵我，我要念經才沒事。」事後紅姐才發覺，原來當時自己枱上，擺放著古代首飾盒的陪葬品。

身經百戰的潘紹聰表示，曾有膽戰心驚的經歷：「之前試過帶團去泰國祈福，豈料有位女士突然被靈體上身，發狂時的力量要四五個男人才可捉得住，我是其中一個，親身遇過真的好驚﹑好真實。」

作為「鬼王」的他，也有害怕的鬼，潘紹聰笑說：「最怕當然是窮鬼啦，一個人沒錢可能什麼也做得出。」隨後他認真表示：「冤鬼才最得人驚，就好像涉及嬰靈個案，他們怨念好深，可能過了幾千年都不會散，只可以等到他們怨念解除。」

（即時娛樂）