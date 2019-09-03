【專訪】阮兆祥唔跟無綫續約 回復歌手身分10月開個唱 (18:17)

阮兆祥（祥仔）是眾所周知的搞笑能手，相信很多人已遺忘他的歌手身分；當年祥仔是參加「第三屆新秀歌唱大賽」繼而入行，1989年推出首張唱片，至今年剛好相隔30年；於是，他趁這個值得紀念日子，將於10月再次以歌手身分踏上舞台開騷。

祥仔形容今次開演唱會是辛苦自己，因為觀眾心目中的他是搞笑的喜劇人物，要灌輸一個歌手身分給大家要做多點工夫，「過程中雖然是攞苦嚟辛，但我很享受，做一些必勝的事可能滿足感沒有那麼大，一些患得患失又未必知道結果的事，但件事自己又很喜歡又能實現自己夢想，就不能再說這件事很難做了，所以整個過程其實好好玩，這個挑戰從來未有過，戰戰兢兢的心情不是大家覺得我做得好不好，而是大家會否認同祥仔的歌手身分」。

祥仔今次開騷亦有所犧牲，其一是不跟無綫續約，皆因覺得要做好一件事情，就不能得一想二，「做人不能太貪心，所以暫時不續約，因為續約後，公司有可能派我去做綜藝節目，要扮鬼扮馬，甚至拍劇集要捱更抵夜，但我如果要做演唱會推出新唱片，這樣就不能在最top fit的狀態去做，所以要尊重歌手的身分」。

欲知專訪詳情，請留意（9月4日）明報娛樂版。

（即時娛樂）