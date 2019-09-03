兩部港產片入十大 《反斗奇兵4》香港暑假檔票房No.1 (19:41)

今年暑假檔期十大最賣座電影，僅得兩部港產片《掃毒2天地對決》及《使徒行者2諜影行動》打入十大，兩片都是由古天樂主演；至於三甲位置由外語片包辦，其中以動畫《反斗奇兵4》的成績一枝獨秀，榮登票房榜首。

據香港票房有限公司今日公布的2019年暑假檔期十大最賣座電影，綜合7月1日至8月31日期間的票房資料顯示，電影市場表現以外語片較佳。期間首輪上映電影共86部，香港電影佔15部，外語片則佔71部。整個暑假檔期的電影票房總收入為$391,948,574，與去年同期的$399,655,747比較，下降約1.93%。

十強位置中，頭三位都是外語片，以動畫《反斗奇兵4》成績最好，收$88,016,817，成暑假票房No.1。第二位是《蜘蛛俠：決戰千里》 ，收$54,249,102；第三位是《獅子王》，收$37,846,837。兩部打入十大的港產片《掃毒2天地對決》及《使徒行者2諜影行動》，分別位列第5位及第10位，《掃毒2》收$24,811,708，《使徒2》則收$9,255,162。其餘五部電影為《狂野時速：雙雄聯盟》 、《天氣之子》、《詭娃安娜貝爾：回家》、《電影多啦A夢：大雄之月球探測記》及《從前，有個荷里活》。

2019年香港暑假檔期電影票房

（1） 《反斗奇兵4》$88,016,817

（2） 《蜘蛛俠：決戰千里》$54,249,102

（3） 《獅子王》$37,846,837

（4） 《狂野時速：雙雄聯盟》$36,658,649

（5） 《掃毒2天地對決》$24,811,708

（6） 《天氣之子》$18,167,632

（7） 《詭娃安娜貝爾：回家》$12,381,952

（8） 《電影多啦A夢：大雄之月球探測記》$11,250,774

（9） 《從前，有個荷里活》$10,289,575

（10）《使徒行者2諜影行動》$9,255,162

**綜合7月1日至8月31日期間資料

（即時娛樂）