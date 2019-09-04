曾指龔慈恩愛控制家人 林煒透露離婚原因係...... (16:09)

龔慈恩與林煒承認婚姻破裂，已在辦理離婚手續。林煒同時承認已有拍拖3個月、任職公司女總裁的50歲新歡劉灼梅（Cora）。對於離婚原因，龔慈恩透過經理人表示是異地相隔，生活圈子不同。林煒接受台灣傳媒訪問時就指夫妻間存在嚴重裂痕。

他透露和龔慈恩其實早為了照顧一對子女而分房多年，他同時為孩子放慢事業腳步，但龔慈恩就認為一對子女現已長大，他應該再為事業衝刺。林煒說︰「我從前到現在都是隨遇而安、沒什麼企圖心的人。香港不適合我，感覺這個家不再需要我，待不下去了，我不可能每天對着一個房子發瘋。」

他說過去兩年也有返香港過年，但只為探望住在香港的媽媽，自己的家是過門不入。一對仔女跟住龔慈恩，林煒說︰「相信他們跟着媽媽會很好，她一直以小孩為主。（分開前與龔慈恩最後一句說什麼？）沒甚麼說話，就是走了。」對於新歡Cora，林煒讚她是個「很棒的女孩子」，能給他安全感，幫他把時間填起來。

林煒兩年前曾接受傳媒訪問，爆龔慈恩愛控制家人生活，為家人排滿每天行程。他指龔慈恩即使身在外地拍戲，也會每天下午4時致電回家，吩咐工人開視訊讓她看看大家有沒有脫軌，而工人也會將其行蹤匯報給龔慈恩知道。林煒當時自嘲無所事事，最大功能是做司機接送子女。

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（即時娛樂）