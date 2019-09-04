【逃犯條例】林鄭月娥撤回修例 陳志雲：遲好過無 (18:46)

【今日直擊】陳志雲今日到新蒲崗錄影網媒節目，跟主持人項明生暢談旅行經歷。陳志雲受訪時提到日前到台灣訪問7月1日衝擊立法會而流亡當地的2名年輕人，「當中有個19歲，他跟我說瘦了很多磅，因已無生活費，又無人接濟他們，很艱難，而且簽證只能逗留30日，所以到期又要搵錢離開台灣再入境，總之過得一日得一日」。他指對方的思路很清晰，表達能力又高，沒後悔過自己的決定，但從眼神看到他們有很多委屈和憂鬱，而訪問播出後，收到很多熱心人士打電話來支持，未知有否其他基金幫助到他們。

提到特首撤回修訂《逃犯條例》，陳志雲認為雖然遲，不過遲好過無。至於設立獨立調查委員會仍未有消息？他自言在傳媒界別所接觸的大部分民意，都是希望成立獨立調查委員會，但當中有何制肘和考慮，可能要和公眾解釋多一點。

談到警方應付示威者的手法惹爭議？陳志雲說：「警方現時策略似乎改變了，不是驅散，而是拘捕，有多少就拘捕多少。唯一擔憂就是若去到那麼極端的時候，會否令一小部分人的行動更加激進和激烈呢？這就不是香港的福氣，而且現在人人都是記者，你遮不到大家眼睛的，無人想香港亂的，如果想香港快點回復，大家都要行一步。」

（即時娛樂）