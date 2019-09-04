【祝福爸爸】林煒爆龔慈恩愛控制家人 女兒林愷鈴：唔覺 (20:47)

【今晚直擊】龔慈恩今日驚爆與丈夫林煒離婚，二人已分居兩年，男方更承認已有新歡。龔慈恩與林煒的女兒林愷鈴今晚出席活動，坦承父母已分開一段時間，大讚他們是好好的父母，給她有個好快樂的童年，很盡心盡力照顧她與弟弟，感覺很幸福。

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至於有否見過爸爸的另一半？林愷鈴說：「這些都是他們的事，留給他們跟大家講。（會祝福爸爸？）我是祝福他們，希望爸爸媽媽開心。（有否鼓勵媽媽搵另一半？）其實我是好開放，講真，這個年代大家都想開心，我覺得自己有兩個好惜我的爸爸媽媽，覺得自己已好幸福，所以他們令我好開心，亦會用盡我一切令他們開心。（最初知道父母離婚有否不開心？）其實不是突然間的事，大家都好理性，他們現時仍維持好朋友，所以成件事對我無話好大打擊，對我來講好似好順其自然發生了的事。（早已睇到問題出現？）他們一直好盡心盡力共同撫養我，覺得成件事好自然，他們一直維持好好的關係，共同合力照顧我及弟弟。」

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提到林煒曾在訪問中指龔慈恩喜歡控制家人？林愷鈴表示：「不覺得有﹗（現在跟媽媽住？）一直都是香港居住﹗（跟爸爸有聯絡？）當然有，我是幸福的家庭，爸爸媽媽有共同合力照顧我、支持我，有什麼都會跟他們講，當然會跟雙方聯絡。」

（即時娛樂）