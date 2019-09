next

【今日直擊】梁舜燕(Lily姐)上月病逝,享年90歲,今日在紅磡世界殯儀館設靈。年屆87的胡楓(修哥)抵達殯儀館致祭時眼泛淚光,說不少朋友為Lily姐的離開感哀傷。他說︰「Lily人緣非常好,是女性的典範,每個人對她也非常敬重。對我來說,是非常不開心。」修哥又說為未能完成Lily姐的願望感到內疚。

他解釋︰「若干年前,我們一同拍劇,她聽到我哼《One Day When We Were Young》就跟住唱,大家很夾。Lily說她的心願是可以在電視節目中跟我合唱,我說好,有機會就唱,結果至今也完成不到她的心願,非常內疚。幸好,我之前在她生日時跟她合唱過,算是內疚之中還了她的心願,希望她在天之靈得到安息﹗」

