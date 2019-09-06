【過勞所致】容祖兒膝患嚴重 坐輪椅急求醫 (12:04)

容祖兒早前在紅館舉行19場演唱會，今日凌晨祖兒在社交網上載戴口罩及坐輪椅照片，並撰寫千字文，令網民及粉絲憂心不已。祖兒表示早於舉行演唱會之前，已到診所請醫生幫她處理膝蓋發炎問題，完成個唱後，她的膝蓋每隔一段時間，就會像火燒一樣，不能屈也不能伸，每天要以熱水浸腳及找醫生復位。

豈料前天欣賞王菀之舞台劇後，膝傷情況比之前更嚴重，無論走路﹑除鞋﹑換衣服，都驚動到它的神經，祖兒又謂睡覺時，已見到膝蓋明顯腫了，令她渾身不自在。至昨晨她痛醒了，腳趾一碰地下已眼淚直流，連忙叫母親扶起她，不過祖兒此時已舉步維艱，梳洗換衫都要靠媽咪幫手，然後找到一架輪椅，就出發去醫生那邊，祖兒向醫生表示自己應該過勞，醫生亦果斷地為她的雙腿做麻醉，並將膝蓋內的分泌抽出來，再為她打兩口消炎針，加上身邊的親朋好友跟她說話分散注意力，頓時令祖兒舒服得多，休息了一會後，情況亦慢慢改善。

祖兒說：「我要告訴大家這事情，不是想把大家嚇壞，而是在那關鍵一刻，我坐著什麼都做不到，只能在想，難道這就是為藝術而犧牲嗎，可笑的是流著淚的我覺得就算這樣還是值得的。」她續說：「我的格言就是只要處理到的，都不是大問題，這便是我的人生，苦與樂總是參半，回頭一看都是最好的記憶。」

（即時娛樂）