【胞妹情緒仍起伏】黃心美指黃心穎做錯事：佢要承擔責任 (19:02)

【今日直擊】黃心穎胞姊黃心美今日為香港開電視節目《男士堂》宣傳，心穎自從4月爆出「安心事件」後，已避走外地進修，而身為家姐的心美，亦被網民追擊。

問到心穎是否仍在外地讀書進修？心美說：「我只可以說她不在香港，她在哪裏及做什麼我無可奉告，希望大家給予她空間，我只可以說她是做錯了，但我是她家姐，是她的家人，無論如何家人會在她身邊。」

問到心穎目前狀態如何？她說：「她的狀態有Ups and downs，發生這麼大件事，需要空間及時間去處理自己情緒，去面對自己做過的事，以及承擔責任和後果。（她有沒有計劃返港？）這個我真的不知道，我想她自己也不知道，我希望她有一天Ready返港面對你們，等她回答你們問題。」

「安心事件」有沒有令家人感難受或造成情緒困擾？心美嘆氣說：「怎說呢？都有呀，有句說話：『養兒一百歲，長憂九十九』，沒有發生這件事，父母都好多事情擔憂，因為有四個女，他們（父母）都有不開心，但我們一家人好努力去面對，難過都要過。」

至於會否因為此事令家人變得更團結？她說：「這件事確實令家人更團結，每一日都在成長，每一天都在學習，我自己覺得，經歷了這件事，會看清楚更多人和事，這些是好的，好多謝身邊有好多惜我們的朋友，和支持及關心我們的人。」問到她本人有沒有受此事影響？她只說：「我自己沒做錯事，由他們罵，如果他們發泄完舒服就由它吧。」

談到如在公開活動見到許志安﹑鄭秀文和馬國明時，會否感尷尬？心美說：「應該不會，預測不到事件發生，如果發生的話，你當天再問我，到時再告訴你。（可能有MC騷？）我不會避開，如果工作邀我去做，我會照接，為什麼我要尷尬呢？（因牽涉到兩家人的事？）我不知，如果有這件事，你當天才再問我。」

（即時娛樂）