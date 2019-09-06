傳有工開 為錢棄玩fb拒再發聲 黃秋生澄清︰我有鬼戲拍 (20:01)

黃秋生今日重返母校香港演藝學院舉行的「白色恐怖下何去何從」分享會，分享他對反修例運動的睇法。秋生一開始就自嘲他從前也常「罷課」，直指罷課是種姿態。他強調「我好愛國」，指支持「反送中」是愛國表現，因為修訂《逃犯條例》會使香港失去特殊地位，香港玩完會嚴重影響祖國經濟。

不少出席分享會的同學也踴躍發問。秋生被問到早前以「疲累」為由不再玩facebook時說︰「那是私人問題，是有點情緒，與其他事無關。那些指我有戲拍，我有鬼戲拍﹗又說我收了錢？如果我收了錢還不走？去希臘買間屋，還在這裏跟你說話？言論自由是人民跟政府的契約，我的facebook沒有言論自由，因為我跟他們沒有契約。」

秋生坦言不理解「港獨」概念，不明白是指香港獨立成國還是擁有高度自治已是港獨。他笑言︰「根據上面的理解，現在擁有身分證就是港獨，那全場都是港獨﹗為香港發聲是港獨，不同意我的又是港獨。」秋生指香港沒有軍事獨立、政治獨立、經濟獨立這幾項條件，不容易能獨立成國。

被問到是否愛國及對自己的身分認同時，秋生多謝年青人令他覺得自己是香港人，又指香港人為反修例運動企出來，令他非常驚喜。秋生說︰「愛國是定義問題。如果是我心目中的傳統中國，有忠孝仁義、德智禮信的中國，我非常仰慕，非常愛。但如果將人比喻成曱甴、垃圾、廢青，我殺了你也只是殺曱甴。為何不能打你？不能搞你？在人格上問我愛不愛國，是不是中國人，我不是，我真的愛不起﹗」

秋生引用尼采的名言「當你凝視深淵，深淵也在凝視你」，指仇恨容易令人做錯事，對抗魔鬼時自己也容易成為魔鬼，所以勇武也要有針對性，不可以做出荒謬及亂來的事，不能影響到警察家屬。警方一直被批評使用過分暴力，秋生懷疑政府已控制不了警隊，香港警察已成為獨立小圈子，所以政府首要工作就是解決「山賊政權」。他說︰「要解決這個問題先，嚴重過跟市民溝通，暴力失控，根本是犯罪。」

談到「攬炒」，秋生認為上一代香港人有份建設香港，但無份保存，自己拿取所有著數後，不留給下一代。秋生指電影圈也存在相同問題，有班人有份拿著數，但沒留給後面的人。他說︰「全部在上面食到盡、食到爛，之後再留一個爛檔給下面的人，跟住指別人搞爛他。其實已袋了錢，退休了，爛不爛已跟你無關。難道你會走出來再工作嗎？不會吧﹗」

（即時娛樂）