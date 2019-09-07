【E-Kids失金獎】轟阿叻偏心EO2 阮民安：我嬲到拍枱 (12:59)

杜汶澤的網台節目《杜汶澤喱騷》繼邀請了何韻詩和黃秋生任嘉賓後，近日則邀請了力撐抗爭者的阮民安（Tommy）擔任嘉賓。

阿澤問Tommy入行多久？他說：「2002年出第一張碟，但1998年已經入去受訓，（怎入行？）我是starEast，（即是曾志偉那間？）譚詠麟（阿倫）﹑陳百祥（阿叻）﹑王晶，全部你的朋友。」阿澤聞言笑稱：「曾志偉Friend過，王晶又Friend過，陳百祥從來都未Friend過。」Tommy再說：「那我恭喜你啦，我對他（阿叻）吃了幾餐飯，當時幾陰公呀。」

阿澤問當年阿叻是否捧紅E-Kids？Tommy聞言爆seed說：「他由頭到尾都不喜歡我們，最嬲有次港台頒獎禮，本身我們仍是新人，講到明我們攞獎，組合拿新人獎金獎，Shine第二，（徐）天佑當年在廁所跟我講：『恭喜你一陣上台，掂呀﹗』大家都收到風，但臨到尾就抽走我們個名。（為什麼？）因為個老細要給EO2，我嬲到在後台拍枱。

（EO2是叻哥？）EO2是他，我們E-Kids是校長（阿倫），大家入這間公司，校長簽我們入去，阿叻簽EO2，同一時間有兩隊組合，我們當時好不妥，但就放在一齊，逼我唱了隻《魅力移動》就沒辦法，但阿叻好撐他們，給他們攞金獎，我們連台都無得上，但我們又要去唱喎，一齊幫手唱那首歌，這是其中一個Point，因為當年我們都歡迎呀真心﹗」

另外，Tommy昨晚在facebook宣布舉行「沒有國泰，還有民安2.0 演唱會」，但他表示演唱會沒有任何主辦單位，他又表示公布這場騷，全香港的小學生﹑中學生﹑大學大專生都是免費，只要各學生可以出示有效學生證登記，當天就可免費入場，Tommy透露個唱日期暫定10月﹑11月及12月這三個月內其中一個星期五，這安排是因為不希望影響到香港人每個周末的抗爭日程。

（即時娛樂）