【17歲時爸爸急病離世】阮兆祥憶亡父不禁哽咽 (14:06)

將於10月底在麥花臣場舉行個唱的阮兆祥（祥仔），日前接受梁泰來主持的《1圈圈 星光背後》訪問，祥仔的唱功公認是好，早於中學時期已在學界歌唱比賽屢獲殊榮。祥仔曾先後參加第三屆華星新秀同第二屆十九區歌唱大賽，最終於1985年十九區一役贏得季軍，轉入電台DJ入行，繼而於1988年推出首張專輯《序曲、另一半》，以R&B曲風《In your eyes》為人認識。

節目中，祥仔承認1989年，因第二張專輯《我心深處》銷量不理想（僅約售出5000張），決心轉戰電視圈積聚「觀眾緣」，令他放下歌手這身分足足30年。2019年，他拒與TVB續約的原因，就是他要高唱《大夢想家》重拾歌手身分推出翻唱靚聲碟繼續追夢。

近年，阮兆祥建立了堅強及開心果形象，外人很少看到他脆弱的一面，面對事業的低潮，祥仔每每迎難而上，但於節目中談到人生唯一遺憾，他不禁哽咽，祥仔在17歲那年就要面對爸爸因急病離世，看不到他在娛樂圈的成績，祥仔說：「這個是我遺憾的一件事，樹欲靜而風不息，17歲時爸爸急病走了，整個家庭接受不到，之後爸爸的朋友跟我說：『你知唔知呀，阮sir喺佢locker其實貼住你嘅剪報，你當年參加新秀，他不知感到多驕傲﹗』因為我爸爸偶像是新馬師曾，他也是曲不離口，他可能有他的夢，他的夢都是想站在台上，跟大家分享他的音樂，可能他覺得我個仔都開始完成他的夢想，在他走後我才知道的事，會更令我有動力去做好一切，將他的夢想延續，希望他在天家會覺得驕傲。」

（即時娛樂）