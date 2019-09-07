【凍齡女神】48歲萬綺雯保養得宜零走樣 騷長腿冇難度 (14:46)

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文章日期：2019年09月07日
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48歲萬綺雯在內地出席活動時，一身白色打扮散發仙氣。（新浪娛樂圖片）
萬綺雯的招牌長腿。（資料圖片）
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現年48歲的萬綺雯（蚊蚊）堪稱「凍齡女神」，近日蚊蚊在內地出席活動，身穿白色裙的她依然省鏡，靚樣及招牌美腿依然保養得宜，完全零走樣，令不少網民留言激讚，並請教蚊蚊怎樣保持凍齡秘技。
（即時娛樂）
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