鄭秀文演新戲有感而發︰心裏珍惜 更壞的關係也能修補 (18:11)

【今日直擊】鄭秀文（Sammi）、賴雅妍出席電影《花椒之味》見面會，與粉絲玩遊戲迎中秋。Sammi稱《花》片帶出兩個非常重要的信息，第一是如何將親人之間壞了的關係透過修補和原諒達至和解，其次是趁親人仍然在世時有話好好說。她說︰「很多人與親人關係未必好好，看完這部戲會有很想珍惜家人及修補裂痕的感覺。趁家人仍然在生，關係能修補就修補。人與人能互相理解，最終能彼此原諒。我覺得心裏有愛，很多所謂破碎的關係也能修補。或許需要時間，只要心裏想珍惜，更壞的關係也有機會能修補。」

被問到可會帶父母入場看時，Sammi稱爸爸行動不便，要找間比較寬闊的戲院才可。丈夫許志安又可會捧場？她說︰「我覺得會，希望他會看。（人月兩團圓一齊看？）不知道，我和朋友去看先，和張衛健太太去看先。」《花椒之味》將參加韓國斧山電影節，Sammi說︰「這片種非常適合參展，我只管用心拍戲，有獎是錦上添花。」她表示中秋節會抽時間陪伴家人，又說欠劉德華一餐飯，多謝他客串演出。賴雅妍首次跟Sammi合作，回憶第一天見面時非常緊張，多得Sammi懂得組織姊妹間的感情。

（即時娛樂）