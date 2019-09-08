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【港姐決賽】三強誕生 （2）蔡嘉欣大熱倒灶 (22:26)

文章日期：2019年09月08日

今晚直擊】（1）黃嘉雯、（5）王菲及（8）古佩玲晉身三甲，是非纏身的（2）蔡嘉欣大熱倒灶。

（即時娛樂）

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