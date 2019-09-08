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【港姐決賽】黃嘉雯大熱奪冠 王菲雙料亞軍 古佩玲獲季軍 (22:35)

文章日期：2019年09月08日

【今晚直擊】《2019香港小姐競選決賽》今晚假電視城舉行，最後由8號的古佩玲奪得季軍，5號王菲奪亞軍兼奪最上鏡小姐，而大熱門1號黃嘉雯成為冠軍。

（即時娛樂）

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