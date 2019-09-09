新片演出獲讚好 鄭秀文無信心爭金像獎影后 (17:10)

鄭秀文（Sammi）曾多次競逐香港電影金像獎最佳女主角，演技毋庸置疑，可惜每次都失望而回；最近Sammi在新片《花椒之味》的演出，影評人一致看好她將憑此片封后，但Sammi卻表示沒信心。Sammi日前跟賴雅妍接受香港開電視《娛樂頭條E-news Headline》專訪，談到近年她接了不少具挑戰性的電影角色，她對電影獎項有何新領悟？Sammi笑言：「咁多年都係輸嘅領悟！不過我覺得演好戲先係本質，同埋永遠都要讓自己進步，我反而介意自己有冇進步。」至於有否信心競逐明年金像獎影后？Sammi坦言沒信心，「我拍咗4套戲，暫時只係得一套公映，另外3套未知放映時間。我覺得咁多年嚟，自己嘅電影路的確比唱歌崎嶇少少，不過唔重要，只要一日有好角色，我都願意繼續努力」。

電影帶出寬恕及原諒家人的信息，Sammi亦很認同此觀點，「當要面對一段崩壞或看似撕裂咗嘅關係，彼此要懂得諒解，同埋有話好好說，以免將來唔喺埋一齊，或親人離開時令自己悔疚」。今次跟多位老拍檔再合作，包括劉德華和任賢齊，Sammi表示拍攝過程充滿回憶，特別是看到華仔的時候，就想起《瘦身男女》中那個肥仔和肥妹。問到若未來3年只能跟其中一位拍感情戲，Sammi笑言為公平起見會選小齊。

（即時娛樂）