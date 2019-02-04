拍攝Aaron Style《Baby Shark》城城望囡囡愛爸爸版本 (20:08)

洗腦神曲《Baby Shark》在世界各地掀起陣陣熱潮，加拿大歌手Celine Dion、英國演員Sophie Turner、英國主持人James Corden、美國唱作人Josh Groban、韓團少女時代、Blackpink、Red Velvet、呂珍九及台灣歌手蕭敬騰等都曾唱跳過此曲。郭富城（城城）日前應廣告商邀請，拍攝Aaron Kwok Style的「Baby Shark Dance Challenge教學短片」，成為首位藝人正式登錄PINKFONG YouTube分享網站，據知短片上載一日便火速達至44多萬點撃率（截至今天下午2時半）。

城城表示：「《Baby Shark》是一首超洗腦的神曲，無論大人小朋友聽過之後都會琅琅上口，著住大唱大跳。今次可以與孩子們的超級偶像Baby Sharp與PINKFONG一齊拍攝，真的令我好開心又興奮！」城城透露今次除了親身上陣，更設計出他個人元素的舞步，融入大家熟悉的《對你愛不完》轉手動作，以及《唱這歌》抱起單腳的招牌舞姿。

至於囡囡會否喜歡看他的MV跟著跳舞？城城笑說：「囡囡似足我，喜歡跳跳紮紮，她一直都好喜歡Baby Shark，喜歡看其跳舞多過看爸爸跳舞。所以我會放《Baby Shark》短片給她大驚喜，也讓她看看爸爸演繹的真人版本，然後誠心悅服地愛上爸爸版《Baby Shark》!」

（即時娛樂）