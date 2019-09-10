【港姐冠軍】黃嘉雯發長文感謝身邊人：我會好好記住 (12:53)

黃嘉雯前晚當選成為2019年度港姐冠軍，昨日即開始連串訪問及領獎工作，可謂有排忙。今日她趁空檔在社交平台發長文感謝身邊人，由參選至當選給予的支持。

黃嘉雯長文如下：

沒有人可以知道人生可以行到有幾遠，但如果怕失敗而選擇原地踏步的話，就會錯失左（咗）好多好美好既事情。

呢兩個幾月裏面，我地（哋）經歷左（咗）好多事情同難關，當中有開心丶有挫折丶有淚水、有汗水；但這些一個又一個經歷令我成長左（咗）好多亦令我又好深既（嘅）感受。學識左（咗）無論面對咩困難同挑戰都要微笑堅強咁去面對。從來無諗過今年我地（哋）呢一班女仔可以咁團結，我相信無人可以感受到我地（哋）之間既（嘅）共鳴，如果呢兩個幾月無你地（哋）一齊經歷呢個旅程都唔會咁完美同快樂。

我好感恩我有一班好好既（嘅）朋友同屋企人做我強大既（嘅）後盾，無左（咗）你地（哋）我未必可以好有自信咁企係台上表現最好既（嘅）自己。仲有一班非常投入既（嘅）星級評判同觀眾，你地既（嘅）歡呼聲令我地（哋）每一個人都好享受呢個晚上!! 多謝曬所以（有）支持同幫助過我既（嘅）人，因為有（你）地（哋）係我身邊而感到驕傲。收到好多好感動既（嘅）祝福，我會好好記住在心中。

人生最好既（嘅）旅程不在於世界每個角落；人生最美好既（嘅）旅程原是人生本身！多謝您地（哋）令我呢個最長既（嘅）旅程變得更精彩！ 繼續維持平常感恩既（嘅）心。

#俾（畀）少少時間我會逐一覆返你地（哋）

#太多人要感謝不能一一盡錄

#misshk2019

（即時娛樂）