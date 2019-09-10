【38歲生日】好友泄露派對驚喜 胡定欣：我要演好呢場戲 (16:14)

昨天是胡定欣的38歲生日，她的圈中好友「胡說八道會」成員包括胡杏兒﹑姚子羚和她慶祝，同場還有單立文﹑陳山聰和未婚妻﹑袁偉豪和女友張寶兒，十分開心。

壽星女定欣獲贈大束鮮花及某牌子蛋糕，她在社交網貼合照，並說：話左（咗）唔打搞大家，諗住靜靜地（哋）同豹老豆（單立文）撐枱腳，傾下計（偈）就算，點知老豆（竇）送個驚喜俾（畀）我，（但個驚喜係車程途中我唔覺意地（哋）發現左（咗），Wakakaka，再加埋最叻叻豬的黃智雯，係Group Chat度"Hellossss”，BenBen（袁偉豪）再還返佢一個”Hellosssssss”，我就知道，我要『侍候』（視后）上身，我要演好呢場戲，因為其實個心已經甜晒岀黎（嚟）。

多謝我最愛的兄弟姊妹們sssss，你地（哋）個個都錫（惜）我，希望我開開心心，知我係獨居老人，要特別關注，陪我飲陪我癲，聽我發牢騷ssssss，飲多兩杯都係個味啦，重覆又重覆重覆又重覆重覆又重覆重覆又重覆，阿毛MODE，但最緊要係開心，我地（哋）係難得，一定要好好珍惜，愛爆您地（哋），友誼萬歲。」而定欣的hashtag亦十分搞笑：「#我到左（咗）附近 #Hellosss #Hellossssss #人生真係好累🤣🤣🤣

#其實我係驚喜拆爆專家 #黃智雯無岀現但Hellosss 」另外，杏兒原本亦在instagram放上合照，但最後離奇刪走。

（即時娛樂）