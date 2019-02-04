【絕望座位表】陳奕迅個唱門票開賣 癱瘓售票網 粉絲呻：不可能的任務？ (20:40)

陳奕迅（Eason）相隔6年再次踏上紅館舞台，將於12月舉行《Fear And Dreams》跨年演唱會，門票今日（9月10日）公開售票。由於門票只安排於城市電腦售票網公開發售，或是以電話致電購票，不設售票處售票，不少粉絲於早上10時前已在電腦旁守候，希望成功撲飛；可是，因大批人上網搶飛，因而癱瘓了售票網，令不少粉絲叫苦，紛紛在Eason的facebook留言。有粉絲表示心情沉重，因由今早10時門票發售開始，至下午4時，共6小時，仍無法登入系統買票，不禁大呻：「唔通一個香港人要在香港想用正價票看Eason 真的是不可能的任務？」亦有人說：「我真的一日都冇心情，用咁多方法，竭盡我所能都未能買到飛！！用盡了所有方法，上午9:57到依家，足足六個鐘頭冇停過。」當然，亦有粉絲成功購得門票，更開心報喜：「嘩！人生第一次買到前排正中第一行！勁興奮呀！」

今次Eason是開三面台演唱會，有粉絲發現「絕望座位表」再次出現，當中超過一半座位顯示為黑色，即代表已被內部訂講；Eason這個跨年個唱，合共舉行20場，公開發售門票數量約有58000張。

（即時娛樂）