BBQ開心返學唱歌仔 車婉婉滿頭問號︰邊隻歌有炸麵？ (13:49)

車婉婉的兩歲半兒子BBQ終於返學了，每天在學校學唱歌仔，回家就唱不停﹗不過由於年紀尚幼，BBQ仍然未完全戒除BB話，令婉婉有時候也摸不着頭腦，不知道兒子在唱什麼。婉婉今日在社交平台分享BBQ唱歌的片段，留言︰「聽咗一個星期，Q MaMa真係唔知佢唱乜，終於忍唔住走去問老師，教咗小朋友邊隻歌係（有） 『炸面（麵）』嘅，老師都忍唔住笑咁話我知，歌詞其實係：讚美 讚美 早上要讚美祂 晚上要讚美祂 讚美 讚美......嘩！巧感動呀！👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻BBQ返學後第一首帶回家的歌曲原來是讚美神嘅歌，太Amazing！真係估佢唔到🤣﹗Praise God Praise God Praise God❤️❤️❤️﹗」

（即時娛樂）