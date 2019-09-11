鄭欣宜自爆沉迷煲劇 晚晚唔願瞓變熊貓眼 (14:30)

鄭欣宜（Joyce）日前出席活動，自爆近日沉迷煲劇，晚晚遲遲也不願入睡，令黑眼圈問題變得非常嚴重，兼且長了不少暗瘡。另外，她又表示近來愛上了拍片及剪片，不時在家中拍攝跳舞及唱歌的片段與歌迷分享。

（即時娛樂）