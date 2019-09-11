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鄭欣宜自爆沉迷煲劇 晚晚唔願瞓變熊貓眼 (14:30)
文章日期：2019年09月11日
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鄭欣宜原來除了煲劇外，近日也愛上拍片和剪片。（大會提供 / 明報製圖）
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鄭欣宜（Joyce）日前出席活動，自爆近日沉迷煲劇，晚晚遲遲也不願入睡，令黑眼圈問題變得非常嚴重，兼且長了不少暗瘡。另外，她又表示近來愛上了拍片及剪片，不時在家中拍攝跳舞及唱歌的片段與歌迷分享。
（即時娛樂）
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