【下月英美開騷】赴台撐「929台港大遊行」 何韻詩：堅持五大訴求 (18:00)

反修訂《逃犯條例》風波持續至今，藝人何韻詩一直站在前線，之前先以「聯合國觀察」代表身分出席瑞士日內瓦聯合國人權理事會常務會議，發表兩分鐘演說講述本港情況；早前又飛往澳洲演講，今日則到台灣出席「929台港大遊行：撐港．反極權」記者會，十分忙碌。

今日何韻詩現身台灣，呼籲港台民眾能支持將於本月29日舉行的「929台港大遊行：撐港、反極權」。她表示兩天前知道台灣將舉辦9‧29大遊行，非常感動，「現在的香港面臨非常嚴峻的狀況，我們快進入一百天的抗正，香港背後的中共不停地打壓，香港人已經到了無路可退的地步」。對於特首林鄭月娥宣布正式撤回修訂《逃犯條例》，何韻詩說：「香港人不斷被擋、被逮捕，沒有申訴的路，我們還是非常堅定，非常堅持五大訴求。」

何韻詩也在社交平台留言，她說：「各位好，報個小平安先，昨晚深宵已經安全到達台灣。抱歉呢排好少出現，因為實在忙到甩轆。呢兩日喺台灣除咗做Oslo Freedom Forum台灣版外，亦會出席不同民間團體嘅分享及論壇，希望同台灣朋友喺民主自由議題上有更多互動交流。而過幾日就會出發到美國會合之鋒及其他朋友，將參與CECC聽證及其他活動。老老竇（實）竇（實），講嘢真係唔係自己最擅長嘅工作，但會盡自己最大能力將香港人聲音帶到海外，大家集氣！保重、加油、Miss you all！

p.s. 題外話，其實下個月11/10同14/10分別將會到倫敦同紐約舉辦演唱會，日前場地終於落實，yeah！早前心血來潮決定嘅，但一直未有時間機會處理自己嘅事務（連poster都未搞😵），希望London同NYC附近嘅朋友大家自動留日子俾（畀）我，同埋幫我廣傳開去。一如以往，自己的show自己主辦，人力物力實在有限，今次靠你地（哋）喇！」

（即時娛樂）