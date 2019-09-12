【驚傳出軌】呻返公司被樂易玲照肺 江嘉敏：要帶眼識人 (20:42)

【今晚直擊】有報道指無綫新晉花旦江嘉敏出軌，搭上電競公司高層男友Anthony的好友，並有二人的WhatsApp截圖流出，男方打本50萬元給江嘉敏做生意，他們更以公幹為理由飛往日本旅行。

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江嘉敏今日在社交平台發火反撃，強調與男友感情無變，還開名鬧造謠者。江嘉敏晚上返電視城參與《香港唱好演唱會》錄影，親自回應傳聞，並向記者呻她被無綫高層樂易玲「照肺」，指她以後要帶眼識人。她說：「其實今朝好衝動在Instagram回應了，朝早返來已畀樂小姐『照肺』了，因為有關傳媒的報道，不應該回應的。其實非常之抱歉，我有些衝動，第一時間在Instagram回應。」

江嘉敏指她已向男友清楚解釋，他知是什麼一回事，二人感情亦無問題。追問報道內容是真定假？她說：「是經過剪輯，剪頭剪尾的訊息，真實度有限，所以不真實的事不回應。（訊息的聲音是你本人？）當然是我把聲，Instagram已回應過了，我不會再回應，不想第二日又畀樂小姐叫我返來又鬧我。（鬧什麼？）鬧我有關傳媒的報道根本不應該回應，因為今朝早太過衝動，因為睇到這些報道好嬲，所以好衝動就破口大罵了一頓。」

至於報道提及借錢50萬元，江嘉敏強調內容是經過剪輯的message，好多朋友知發生什麼事。口中講姓王的是什麼人？「是我男朋友認識的一位朋友，不知他是做什麼行業，只知他有個職業是開舖賣衫賣鞋。（怕否再有其他錄音流出？）唔驚、唔驚，因為全部voice message男朋友過目晒，完全無問題。（男朋友好信任你？）是，因為他都知發生什麼事。（對方為何如此整蠱？）這個真的不清楚，只可以話要帶眼識人，要改吓自己易信人的習慣。（之後會否仍聯絡？）當然不會，其實好耐之前已無再聯絡。（不質問對方為何這樣？）都已出街，再質問已沒意思，總之不真實的事不再回應。（覺得為什麼會發生？）我真的不清楚，亦都不了解…真的要帶眼識人，唉…我又上了寶貴的一堂。」

（即時娛樂）