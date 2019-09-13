【發文抒發負能量】江嘉敏拒再溫柔：會令人誤會我在發姣 (12:26)

無綫小花江嘉敏被爆搭上男友Anthony的有錢兄弟X先生，兩人的WhatsApp截圖流出，內容包括X先生願意打本50萬給她開琴行，還商量瞞着Anthony，以公幹為由結伴到日本旅行。江嘉敏對此嬲爆，並在社交網發文反擊，公開X先生的真名，結果被高層樂易玲「照肺」，鬧她不應衝動回應，她亦有感以後要帶眼識人。

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今日凌晨，江嘉敏再在ig限時動態，貼出「呃人50萬事件」和「日本偷情事件」的對話截圖，然後再貼另一段文字抒發感受：「對不起，我承認今（昨）早的發文是有點激動，公司亦同我反映咗。皆因我不是第一次被人騷擾，所以我真的耐不住心中怒火，就不加思考就發火了。

我現在發文，並不是要回應甚（什）麼還是澄清甚（什）麼。那些沒頭沒尾的對話，我已經截圖了。應該足夠交代全部事情吧！

這件事，我也做錯的地方。就是，完全沒思考過就當人家是好朋友，甚（什）麼都暢所欲言，這的確是很天真的事！ 也許，溫柔細聲的路線也不太適合我吧！因為這會令人誤會我是在發姣。那麼我就繼續大大咧咧的，希望你們不要覺得我粗魯，像一個男孩似的。

謝謝身邊的家人，朋友和同事的體諒和信任。因為這件小小的無聊事情而影響自己心情，我會回去好好的檢討一下。

現在發文不是希望得到大家諒解和同情，只是想緒（抒）發一下負能量，緒（抒）發一下那股不開心的憤怒，然後去好好睡一 覺，再迎接新的一天，迎接新的工作，去留意去關心該留意的事情和新聞。」

（即時娛樂）