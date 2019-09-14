【闊別14年】劉德華重踏吉隆坡舞台 跟粉絲大合唱慶中秋 (11:53)

華仔在個唱跟全場粉絲大合唱《月亮代表我的心》賀中秋。（大會提供）

劉德華「MY LOVE」巡迴演唱會，昨晚中秋節在吉隆坡展開序幕，華仔與12,000位粉絲大合唱《月亮代表我的心》，齊齊歡度佳節，令這個人月兩團圓的晚上，倍添溫馨氣氛。

闊別14年的華仔重臨馬來西亞開個唱，面對久違了的一班粉絲，華仔難掩興奮之情，開埸序曲的一首《笨小孩》後，已急不及待反覆問fans們：「我多久沒來過啊？有多久呀？」接著台下粉絲即說：「我們等你14年了！終於等到。」華仔指著面前的粉絲深情地說：「我記得14年前你一個人來，當年你還很細，現在你3個人來。等了這麼久，要好好享受今（昨）晚演唱會！」

華仔坦言本來今次最初只做兩場演唱會，沒想到可以做到三場，所以他跟粉絲承諾：「下次我再來會開四場，60歲來開五場、70歲開夠10場！」粉絲們聽罷齊聲答應華仔，到時一定捧場，逗得華仔滿心歡喜，華仔又搞鬼的把握良機笑說：「那完場後你們馬上去登記訂飛啦！」

華仔坦言感謝大家沒把他忘記，這些年來一直支持他，雖然他已不是小鮮肉，但自己都算係一個靚仔。還未說完，現場fans已大聲呼喊「靚仔！靚仔！」，連華仔也頓時怕醜，全場再一次充滿笑聲。

（即時娛樂）