【相敬如斌】張敬軒擔任Kenny個唱嘉賓 網民嗌咀嘴結婚 (14:40)

關智斌（Kenny）昨晚在紅館舉行處男個唱，除了古巨基﹑Twins和容祖兒擔任嘉賓外，當然不少得密友張敬軒，軒仔以壓軸嘉賓出場，甫出場全場起哄，這個「相敬如斌」組合，終在紅館舞台出現，軒仔和Kenny黑白配打扮襯到絕，軒仔以鋼琴伴奏出場，全場觀眾看到最期待畫面，當然瘋狂尖叫，二人合唱《情陷百老匯》後，觀眾不停大叫咀嘴及結婚，二人有點尷尬，軒仔充耳不聞，繼續和Kenny拿緋聞開玩笑，他續說：「歡迎大家來到《相敬如斌》演唱會，這個年代上網講下就有啦！」

軒仔又投訴Kenny，擔任嘉賓連利市都沒有，Kenny卻說：「不是你安排嗎？」軒仔即澄清不是他負責，還笑指個台「有鬼」，鬼拍後尾枕。之後軒仔還特地為Kenny送上巨型果籃，更稱：「有很多火龍果，好似我咁有益。」

軒仔與Kenny搭著對方肩膊，合唱《笑忘書》後，期間又緊緊擁抱，場面感人。之後軒仔獨自在台上，感觸地道出Kenny北上發展時面對的困難，他說：「冬天拍到生凍瘡，夏天要穿冬天衫拍，一場戲中暑4、5次，作為在他身邊嗰個，我覺得他是玩命，和容祖兒一樣都是攞自己條命來『較飛』。」

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（即時娛樂）