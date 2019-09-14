【為兄弟說話】Kenny擔心張致恒：不知他怎面對日後生活... (15:28)

關智斌（Kenny）昨晚在紅館舉行個唱，Kenny施展渾身解數，並狂騷弗爆身材。個唱將近尾聲時，Kenny唱出《代表作》，他自知唱歌天分不足，但已經盡全力，接著唱出密友張敬軒為他所作的《預言書》，Kenny終忍不住流下男兒淚。

唱出最後一首歌《大男孩》前，Kenny主動提到險令他開不成紅館騷的BOYZ隊友張致恒（Steven），他說：「大家都知道這個演唱會，本來是BOYZ的演唱會，當時有好多人問我有無嬲他，真心講我是失望多一點，不過第二日他已立即打電話給我，向我很鄭重的道歉，當刻我已經無嬲。

其實我反而很擔心他，不知點面對日後生活，我不是求大家原諒他，亦未必適合由我講值不值得大家原諒他，但他始終是一個和我打拼了很多年，出生入死的好兄弟，我們一齊住一齊玩，當中汗水、淚水只有我們兩個先體會到。」

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（即時娛樂）