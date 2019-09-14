重提7‧21事件眼濕濕 森美為香港人打香港人感失望 (18:53)

森美接受杜汶澤網台節目訪問，提到7‧21元朗暴力事件發生後，他在電台節目中爆喊一事時說事發翌日才看到消息，當下覺得「個心焗得好緊要」，同時也為香港人打香港人感到非常失望。雖然事發接近2個月，森美重提事件時仍然眼濕濕，他說︰「見到車廂裏面有婦孺、小朋友，捉住啲嘢走呀、好驚呀，那景象令我太震驚。未開咪前，我已哭了一次，到開咪時一想講就......我是比較眼淺，情緒易被觸動，我是有點失望。當然我希望有一個理性的社會，但我見不到很理性去處理這件事的時候，我有些擔心。」

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對於年青人以暴力還擊社會不公，森美說他沒有任何睇法，因為他是不置身於當中的人。他說︰「我覺得有一件事很重要，以公民抗命去作為一個政治的手段當中，其實一個好重要的目的就是拉攏。我不知道抗爭用不用暴力，或者暴力要用幾多，不輪到我說。反而我覺得他應該要想一想，他需不需要呢？他們要作出決定。」

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他認為藝人可以就政治事件表態，因為生活當中的所有事都跟政治有關，問題是藝人表態後的影響有幾大。他說︰「例如一個藝人表態後，他影響的所有人都好理智，不會因為他是個藝人就信他，我認為這個藝人可以講。不過如果那個藝人說他的粉絲都是冇腦的，那就不要荼毒他們。」

（即時娛樂）