王馨平(Linda)於2001年跟從事金融業的李家輝結婚,眨眼2人已婚18載,今午Linda在instagram上載和老公合照,原來二人去了泰國布吉旅行,慶祝結婚周年紀念,Linda笑指老公掛住用手機,她留言說:「Someone's always on phone! But it's our anniversary! 追月是我們的結婚紀念日,今天不可以用手機!」

(即時娛樂)