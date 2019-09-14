陪昏迷外婆度過最後中秋節 劉思希Ig撰文悼念 (20:03)

中秋節是人月兩團圓的日子，劉思希卻在昨天陪伴外婆度過了她的最後一個中秋節。劉思希今日在社交平台撰文，透露外婆逝世，一字一淚。她說︰「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺。昨晚，我和外婆渡（度）過她最後的一個中秋節後，今天早上，在我們的陪伴下她永遠離開我們了，以後的每一個中秋，都有故人可回首。」

「從上週（周）拔掉儀器，醫生說只剩下一兩天，我和半昏迷的婆婆說：可以陪我再過一個中秋節嗎？結果，她堅持了近一週（周）。」

「我的童年全是她，小時候父母打拼，我出世不久便和外婆一起生活到入學，她是世界上除了我父母外最愛我的人。小時候，外婆家有一個大前院，兩邊種滿了紫荊花樹，每天，她都會叫附近的小孩來我家集合陪我玩遊戲，婆婆就在院子裡（裏）給我們做衣服，她的針織手藝非常好，小時候我的冷衫特別好看，都是溫暖牌。」

「那時我很愛表演唱歌，記得有次我睡午覺到下午6︰00，起床（牀）說要表演唱歌，那時已經差不多吃飯時間，外婆逐家逐戶找我的小玩伴來做觀眾在院子裡（裏）聽我唱歌，還做餐給他們吃，真的被寵得無法無天。有一次我陪外婆去市場買菜，看到有兩個小洋蔥bb很可愛，直接放進了口袋，回家被婆婆發現了，她打了我小手，帶我回去歸還那兩個小洋蔥。」

「長大後每次回去探她，她都會縐（皺）着眉頭問同一番話：為什麼不帶個男朋友來見見我？老了怎麼辦？外婆有11個孫，因為我是唯一她湊大的，所以疼我疼得非常偏心，乃至姨媽也曾經和外婆輕輕投訴過：媽，我的女兒也是你的孫女呀！幸好表弟妹都不和我計較。小時候，我和她說，婆婆我長大一定會好好孝順你，她笑著（着）說，你孝順媽咪就得啦。」

「有一種愛，叫外婆的愛，她從未想過要你報答她，這種愛很難再找到了，曾經被你這樣愛著（着），是我的福氣。婆婆，謝謝你給我一個這麼好的媽咪，謝謝你給我最快樂的童年和所有的愛，如果... 真的有輪迴，下輩子我要做你的婆婆，好好愛你。」

（即時娛樂）