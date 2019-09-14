籲尊重前線採訪人員 柳俊江心痛無綫新聞部失公信力 (22:59)

無綫新聞部近年被嘲為「CCTVB」，前無綫新聞記者柳俊江接受商台《1圈圈 星光背後》訪問時坦言為前線新聞工作者採訪時被阻撓感心痛，他說︰「如果你尊重一個自由社會，嚮往一個民主社會，你應該有所謂尊重言論及尊重新聞自由。無論你是什麼立場也好，他在前線採訪，你不應該去阻止他，不應該去辱罵他。當然每個人的立場不同，可能你這樣是宣泄了你對他的不滿，但調轉頭，你也變成你不喜歡的那一批人，你就是不喜歡沒自由嘛﹗」

相關新聞︰保衛粵語專題被禁 柳俊江嘆無綫新聞部言論自由收窄

「我知道是很矛盾，你在現場當然會有好多情緒，會訴諸於口頭或行動。調番轉看，很可悲的是，本來是一個很權威、很有公信力的電視台，不知何故我也在入面貢獻了我的青春去幫佢建立一個公信力的時候，到現在變成好像過街老鼠一樣，為何會這樣呢？我好痛心，為何管理層會將一塊那麼好的美玉變成現在人人唾棄的狀況？」

相關新聞︰7‧21受傷至今無報警 柳俊江無信心︰唔想由受害者變被告

柳俊江相信只要新聞部做回應該做的事，一定能改善目前狀況，因為無綫的前線人員一直很有心。他回憶最痛心一次是見到一名無綫攝影師被示威者包圍，不准他採訪，而該名攝影師是他認識多年、非常敬重的舊同事。柳俊江說︰「大家為何將對某一個機構的仇恨，放在前線人員身上呢？」

（即時娛樂）