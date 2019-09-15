【真係好愛你】擔任關智斌個唱嘉賓 阿Sa網上細訴多年情 (11:44)

蔡卓妍（阿Sa）連續兩晚擔任好友關智斌首個紅館演唱會嘉賓，騷後在社交平台感性留言：「關（智）斌恭喜你完成咗你嘅個人紅館演唱會 真係好戥你開心 so proud of you﹗ 好榮幸可以參與你呢一件人生大事 一路睇你嘅演唱會 個腦一路flash back我哋一齊成長嘅片段 好多次嘅開心 難過 辛酸 去玩去癲 原來你都陪我一齊渡（度）過 好多謝你陪我一齊長大 你亦都係其中一個影響我好多嘅人 喺你身上 真係吸收到好多正能量 你無論幾辛苦 你從來都冇抱怨過一句 樂觀 謙虛（除咗成日讚自己靚嗰part）抵得諗 個人又易話為 又搞笑 成日比（畀）我地（哋）蝦 你都唔會唔開心（請繼續） 真係好愛好愛好愛好愛你 #原來我最多同男人影嘅相係同你 #雖然你成日都話幫我影相但係最終都係我幫你影 #原來喺呢個圈裏面同我去得最多旅行嘅係你 #雖然我成日都逼你同我一間房但係你都願意 #原來我每一次好傷心嘅時候你都陪住我 #雖然你唔識安慰人但係你喺我隔離我已經好安慰 #希望我哋一家人繼續齊齊整整 #大家繼續無無聊聊都可以笑一餐 #我慶幸入到呢間公司識到你哋 #刀疤斌正菜妍」

（即時娛樂）