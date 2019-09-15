【唔尷尬】跟軒仔感情復合？ Kenny：平時見面都攬惜 (14:10)

關智斌（Kenny）一連兩場紅館演唱會昨晚圓滿結束，完騷後經理人霍汶希（Mani）等出席慶功宴，在台上開心香檳慶祝之餘，二人興奮咀嘴。

Kenny表示跟容祖兒、古巨基、蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）及張敬軒（軒仔）感情要好，在個唱中互相惜惜，猶如一家人感覺，沒感到尷尬或不悅。追問他和軒仔是不是感情復合？他說：「問題真奇怪，我們成班平時見面都是攬惜，大家不用大驚小怪。」可是全場觀眾對Kenny和軒仔這一對反應特別大，Kenny大耍太極說：「我現在個腦想不到太多。」

提到被拍檔張致恆（Steven）因桃色風波拖累，令BOYZ演唱會取消，幸好仍能單飛踏上紅館舞台，Kenny坦言有邀請Steven來看騷，但對方未能面對，「我知他的心情，我叫他Take Time，好好做自己，大家隨時歡迎他。」Kenny期望再爭取紅館檔期開Part 2個唱，覺得今次未夠火喉，好多沙石和瑕疵，幸得幾位同門歌手支持，「一定要請他們食飯，就算一萬元一位都在所不計，他們個個是天皇巨星，一晚歌酬都好大上落，中秋節仲要推工作，來幫我做兩晚演出。」

（即時娛樂）