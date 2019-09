鍾嘉欣不時在網上分享大女梁愛晨(Kelly)及細仔Jared的成長片段,嘉欣今日就上載為他們慶祝生日的相片,只見生日派對以藍色為主題,嘉欣攬住Kelly開心合照,兩母女笑容一致,Jared就乖巧地坐在BB椅上,對面前的大蛋糕甚感興趣。

嘉欣留言祝福一對子女:「Summer is over. Welcome Fall! This summer was full of amazing, wonderful, good quality-time memories.I love you Kelly and Jared. You guys grow up so fast. Mommy and daddy will always love you forever. Happy birthday!!! 」

(即時娛樂)