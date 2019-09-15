【中秋假拖累？】宋仲基戲分少 《阿斯達》收視創新低 (15:51)

雪星激發起體內「內安脫族」的力量，擊退敵人。（網上圖片）

昨晚播出的《阿斯達年代記》第15集，收視創下開播以來新低。（網上圖片）

由宋仲基、金智媛、張東健及金玉彬主演的《阿斯達年代記》，昨晚播出第15集，不知是否因為韓國正值中秋假期，還是因為昨晚一集宋仲基戲分減少，導致昨晚一集收視由上一集7.2%，跌至4.8%，創下開播以來新低。

第15集講到「聯盟長」張東健因遭「前大祭司」阿薩隆暗算，被揭發是「伊格特人」身分後，張東健為守住身世秘密，所以大開殺戒。

與此同時，阿薩隆也派殺手企圖將金玉彬及金智媛滅口，可惜失敗，張東健手下趕至營救，阿薩隆被活捉到阿斯達，遭張東健奪去首級。其間「大孖」宋仲基為救金智媛而中毒受傷，張東健也遭毒蛇所咬，身受重傷。

金玉彬傳召阿斯達名醫夏林替張東健療傷，救回一命。金玉彬意識到夏林已察覺到張東健是「伊格特人」後，命令手下跟蹤他，稱若對方有異樣便將他全家殺死。夏林夤夜帶同家人，包括「內安脫族」養女雪星逃離阿斯達，金玉彬的手下即欄截追殺，雪星在臨危之間激發起她「內安脫族」人的力量，擊殺敵人，但只救回姊姊彩恩。

另一邊廂，「細孖」宋仲基逃亡期間被亞高部落族生擒，打算將他賣作奴隸。經過阿薩隆叛變一役後，張東健決定不再以德服眾，誓以武力踏上稱帝之路。

（即時娛樂）