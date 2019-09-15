蔡依林孖家人泰國慶祝39歲生日 厚待阿信忽略錦榮 (22:44)

台灣天后蔡依林（Jolin）今日（9月15日）39歲生日，壽星女跟媽咪、家姐、外甥等家人及好友一起飛往泰國慶生兼賀中秋節。蔡依林在社交網分享收生日驚喜的視頻，親友們在她的酒店房間擺放用毛巾整成的天鵝、氣球與花瓣等，蔡媽媽興奮得在場歡呼舞動、拍打氣球，氣氛熱鬧。粉絲及好友也紛紛向蔡依林送上生日祝福，其中包括她的前度錦榮及緋聞男友阿信@五月天；錦榮留言「Happy birthday」，蔡依林按讚但沒回應，相反，阿信送上笑臉、禮物與水果emoji，蔡依林以3個粉紅愛心回應，因而惹粉絲起哄留言「快給我們好消息」、「快點在一起」。

之後，又有蔡依林與家人逛百貨公司的視頻，當她走不動時，家姐拉著她前行，甚至孭著她行，令蔡依林樂透說：「公主病又犯了！」其間，因蔡依林穿裙子，家姐只好掐住她的pat pat，才能把她孭在背上，粉絲直呼太可愛，亦足見姊妹二人感情要好。

據其經理人表示，這次蔡依林度假6天慶祝生日，每年她也會安排與家人出遊玩樂。近來蔡依林忙著籌備相隔4年的新巡演，會在這2周內公布門票開賣時間，令粉絲期待。

（即時娛樂）