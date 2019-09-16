【愛神之島】塞浦路斯取景 陳鈺芸爬山擺甫士影婚照 (16:19)

女星陳鈺芸（JuJu）還有兩星期便在洛杉磯結婚，早前她到塞浦路斯拍攝荷李活動作片《柔術》 ，趁著有幾天不用拍攝，便把握機會去影婚紗照。JuJu表示由於全年的工作排得密密麻麻，本來沒打算於婚前影婚紗照，但到了塞浦路斯後，得知當地有「愛神之島」稱號，是希臘愛神的出生地，隨行的未婚夫司徒永華趁JuJu不用工作的時間，便在當地安排拍攝婚照，JuJu冧爆表示對未婚夫的安排，非常滿意和感動。

JuJu説：「有一日不用工作，他給了我一個驚喜，他帶我去當地一間婚紗店，並選了6套各具特色婚紗。塞浦路斯旅遊好好，幫手安排我們拍攝婚紗照地點，我一共抽了兩天時間拍攝。塞浦路斯每天都是藍天，又有不同層次的藍色海水，是影婚紗相勝地。」

JuJu的婚紗照是由當地一名著名攝影師操刀，她非常滿意攝影師的技術：「相片影出來效果好好，攝影師取的角度好靚，有藝術感，好滿意。我們去了好多洞穴、山崖和沙灘拍攝。著住又長又大件的婚紗，還要走去山崖，確實有點難度，有些地方我們還要爬山去影相位置。」被問及現時婚禮籌備進度？JuJu說：「都七七八八，唯一未有時間正式去排舞。」

（即時娛樂）