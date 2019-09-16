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【抓緊夏天的尾巴】53歲劉嘉玲玩水上電單車 騷白滑美腿 (18:04)
文章日期：2019年09月16日
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劉嘉玲玩水上電單車，大騷弗爆身形。（劉嘉玲微博圖片／明報製圖）
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現年53歲的劉嘉玲向來熱愛運動，今日她在微博分享玩水上電單車的英姿，穿上救生衣的她，大騷白滑美腿，興奮在沙灘原地跳起，身手看來不錯。劉嘉玲開心留言：「Beautiful sunny day.」
（即時娛樂）
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