【抓緊夏天的尾巴】53歲劉嘉玲玩水上電單車 騷白滑美腿 (18:04)

現年53歲的劉嘉玲向來熱愛運動，今日她在微博分享玩水上電單車的英姿，穿上救生衣的她，大騷白滑美腿，興奮在沙灘原地跳起，身手看來不錯。劉嘉玲開心留言：「Beautiful sunny day.」

（即時娛樂）