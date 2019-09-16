【已封盤】楊明冧爆女友莊思明：佢下半世都應該交畀我 (19:08)

莊思明因為有工作在身，所以未能親身賀男友楊明的燉湯分店開張，不過她已送贈花藍。（ig圖片/劉永銳攝/資料圖片））

【今日直擊】楊明有份投資的第3間燉湯店，今日在灣仔開張，不少圈中朋友包括林淑敏﹑許家傑﹑陳曉華﹑陳煒﹑張振朗和蔡國威等到賀，楊明女友莊思明因為要開工未能出席，但已拍片支持及送花籃賀男友。

楊明表示和幾位友人合資7位數開分店，他說：「全部用之前兩間分店掙來的錢開分店，不用額外拿錢出來，我們的策略都是這樣，將3間掙回來的錢，儲埋再開第4間。（目標？）希望開到19間。（上市？）不夠膽，愈做愈大先。」

楊明稱在另外兩間分店曾充當樓面，但不會做收銀員：「收銀機好繁複，好多掣要撳，收錢不能慢，我試過收得太慢，搞到大排長龍。（有沒有熱情客人影相？）有影相服務，有求必應。（有沒有客人手多？）沒有，可能是我手多多搭膊頭。」

問到會否叫女友入股？他說：「沒有，不用啦。（財政分開好些？）當然啦，我這些小生意。」談到女友表示下半世靠晒他，楊明稱：「真的身負重任，未開分店前，她的下半世都應該交給我。（是否開完19間分店才結婚？）不一定，可能開了兩間超級大的店已經可以，做男人要有事業基礎，才可以照顧未來家庭。」笑問是否要落訂封女友盤？楊明淡定說：「不用啦，都封了（盤）啦，誰夠膽跟我爭？」

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（即時娛樂）