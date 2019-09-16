【專訪】港姐黃嘉雯跟蝦頭學戲 王菲想演喜劇 古佩玲唔覺爸爸神秘 (22:48)

出爐港姐冠軍黃嘉雯、亞軍王菲及季軍古佩玲今日接受《明報》專訪，大談感情、事業及當選感受。

黃嘉雯不認為自己屬「人生勝利組」，她只是一個普通女生，一直累積經驗行到這一步，奪冠也自覺好彩，算是夢想成真的一個好開始。已第二次參加選美的黃嘉雯，原來希望藉此晉身娛樂圈，「我一直有個演員夢，希望透過這比賽能成為一個演員。我對不同種類戲種都好鍾意，但覺得作為一個新人，喜劇會易上手，亦較開心。（有否特別喜歡的喜劇演員？）蝦頭（楊詩敏），因為我曾跟她學戲，雖時間不是很長，都算是我的師父，要成為一個演員，首先要裝備好，不可能什麼都不懂就走去學人演戲」。

王菲以黑馬姿態奪亞軍，笑指男友最初不太睇好她，反而睇好黃嘉雯及蔡嘉欣。電影系畢業的她亦希望演喜劇，「想做搞笑、古靈精怪角色，配合性格，我較男仔頭，演斯文可愛角色會較難處理，自己亦會覺得尷尬，本身確是較男仔頭，以前朋友還幫我改了花名叫『菲爺』」。

現年19歲的古佩玲一直予人神秘感，但她卻不認同，稱家人在自己眼中都是普通人，「由懂性開始，印象中家人是做食品小本生意，媽媽及大自己10歲的已婚哥哥都會幫手打理，經常不在港。」

欲知專訪詳情，請留意明天（9月17日）明報娛樂版。

（即時娛樂）