【大仔10歲生日】林志穎：人生重要的第一個里程碑 (11:52)

5歲時的Kimi，而林志穎5年前和5年後的今天，容貌亦沒有太大改變。（微博圖片）

Kimi不經不覺已經10歲了。（微博圖片）

台灣藝人林志穎和太太陳若儀婚後育有3名兒子，其中大仔Kimi眨眼已經10歲，林志穎兩公婆為囝囝舉行10歲生日派對，林志穎還在微博上載大仔出世1天﹑1歲﹑5歲和9歲時的照片，見證兒子成長，而生日派對主題以囝囝至愛的超級英雄為主。

林志穎有感而發說：「親愛的黑米（Kimi）哥哥，今（前）天是你十歲的生日，今年找了你最愛的幾個好朋友來家裏陪你一起玩一起慶生，爸比幫你布置了你最愛鋼鐵俠和蜘蛛俠當主題，蛋糕設計是結合復仇者聯盟加吃雞遊戲的空投蛋糕，還沒切你就說要吃平底鍋和三級頭盔。

許3個願望時

第一個：你希望大家身體健康（嗯﹗很棒挺懂事的嘛）

第二個：玩槍戰時你希望不要被射到眼睛（因為剛剛被射到2次）

第三個許在心裏不能說出來（我猜應該是想養寵物，因為你很喜歡小動物，床（牀）邊堆滿了各種動物布偶）

十歲是一個非常令人期待與美好的年齡，也是人生重要的第一個里程碑，不管你將來做什麼，有沒有成功，我們祈（期）盼的永遠是你能健康成長，快快樂樂的，一直保有積極樂觀的態度，爸比媽咪會一直陪伴在你身邊，鼓勵支持你，最後，要祝你十歲生日快樂！2019.9.15 愛你的爸比媽咪」。

（即時娛樂）